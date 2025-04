Wien-Simmering: Polizei stoppt lebensgefährlichen 40-Tonner

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien haben am 10. April einen polnischen Sattelzug mit lebensgefährlichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle in Wien-Simmering entdeckten die Spezialisten vom Fachbereich Gefahrgut- und Abfallkontrolle mehrere schwerwiegende Defekte an dem 40-Tonnen-Fahrzeug, die eine unmittelbare Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellten.

Reifen kurz vor Totalschaden

Die Inspektion des Schwerfahrzeugs offenbarte erschreckende Zustände: Die Reifen waren über die gesamte Seitenfläche auf einer Länge von 15 Zentimetern aufgerissen. Sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite zeigten sich massive Schäden, die auf einen unmittelbar bevorstehenden Reifentotalschaden hindeuteten. Besonders kritisch war der Zustand eines Reifens an der Hinterachse, der bereits komplett drucklos war und sich von der Felge zu lösen begann. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass das Antiblockiersystem (ABS) des Fahrzeugs ausgefallen war.