17-Jährige nach Vergewaltigungsverdacht in Wiener Wohnung noch nicht befragt

Nach dem Fund einer verletzten und wegen einer Drogenvergiftung regungslosen 17-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Simmering am Sonntagabend steht eine Einvernahme weiter aus. Das erklärte die Landespolizeidirektion am Freitag auf APA-Anfrage. "Ihr gesundheitlicher Zustand lässt derzeit keine Befragung zu", so Sprecherin Anna Gutt.