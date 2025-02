Wien: Mann wegen Stalking, Nötigung und Sachbeschädigung schuldig gesprochen

Am Freitag ist ein Mann wegen beharrlicher Verfolgung, Nötigung und Sachbeschädigung in Wien vor Gericht gestanden. Er hatte mehrmals vor dem Wohnhaus einer Frau, mit der er kurzzeitig liiert war, auf sie gewartet und geschrien und sie bis zu 128-mal am Tag kontaktiert.

Weiters drohte er ihr, er würde Nacktfotos von ihr veröffentlichen, ein Sexspielzeug an ihren Arbeitgeber schicken und ihren Sohn anzeigen. Er schlug zudem auf ihr Auto ein. Der Angeklagte war geständig.