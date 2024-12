Während Pro-FPÖ-Demo in Wien: Mann wurde jüdische Kopfbedeckung gestohlen

Zeitgleich mit einer umstrittenen Demonstration in der Wiener Innenstadt, bei der am Samstagnachmittag geschätzte 1.500 Teilnehmende unter anderem ihren Unmut gegen die Nichtbeauftragung der FPÖ mit Regierungsverhandlungen kundtaten, ist es in der Bundeshauptstadt zu einem antisemitischen Übergriff gekommen. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte der APA am Sonntagabend einen Vorfall, der zuvor auf X (vormals Twitter) publik geworden war.