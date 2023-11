Wien: Polizisten trafen Einbrecher in Foyer

Ein Einbruchsalarm in einer Bankfiliale rief in der Nacht auf Freitag Polizisten des Stadtpolizeikommandos Landstraße auf den Plan: Die Beamten waren so schnell vor Ort, dass sie den Verdächtigen, einen 37-jährigen Österreicher, noch im Foyer antreffen konnten.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter