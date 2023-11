Wiener Polizei sucht mutmaßlichen Serienräuber

Zum Tatzeitpunkt war der mutmaßliche Täter mit hellblauen Jeans, dunklem Oberteil (Weste), dunkler Baseball-Kappe und weißen Nike Sportschuhen bekleidet. Maskiert war der Mann mit einer weißen FFP2-Maske. Vermutet wird, dass er Brillenträger ist.

Für weitere Überfälle verantwortlich?

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Gesuchte auch Raubüberfälle auf Lebensmitteldiskonter in der Donaustadt und in Floridsdorf begangen hat. Diese ereigneten sich am 11. Februar um 18.45 Uhr in der Erzherzog-Karl-Straße und 18. Juli um 19 Uhr in der Brünner Straße.

Den Ermittlern ist gelungen, Fotos des Verdächtigen sicherzustellen. Nun wird um sachdienliche Hinweise (auch anonym) an das Landeskriminalamt Wien per Telefon gebeten: 01-31310 DW 33800.