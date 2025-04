Strafakte von rund 26.000 Euro: Wiener Lenker flüchtet vor Polizei

Wohl weil er gewusst hat, dass er für eine Weile hinter Gitter wandern würde, ist ein Autofahrer am Sonntagabend am Döblinger Gürtel in Wien-Währing vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt gab es gegen den 43-jährigen Mann nämlich einen Vorführbefehl wegen offener Strafakte in Höhe von rund 26.000 Euro. Da dürfte nun noch etwas dazukommen.