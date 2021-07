Polizei fahndet nach Brandstifter

Die Polizei fahndet nach einem Brandstifter im Bezirk Wien-Umgebung. In Gramatneusiedl und Moosbrunn ist in den vergangenen Tagen jeweils Feuer gelegt worden, sagte Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt NÖ am Freitag auf Anfrage. Betroffen waren jeweils Personen des öffentlichen Lebens.

Vor etwa eineinhalb Wochen brannte in Gramatneusiedl eine Scheune, die dem örtlichen Feuerwehrkommandanten gehört. Das Objekt war versperrt. "Es wurde angezündet", so Rosenbaum. Wie, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Unter Verwendung von Benzin wurde wenige Tage später das Garagentor des Bürgermeisters in der Nachbargemeinde Moosbrunn in Brand gesetzt. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass ein und derselbe Täter am Werk war.

Bereits seit Mitte des Jahres beschäftigen die Ermittler mehrere teils kleine Brände in Hainburg und Umgebung. Leer stehende Objekte wurden ebenso wie etwa Mistkübel angezündet, so Rosenbaum. Es gehe um bis zu 21 Fälle, die einem Täter zuzuordnen sein dürften.