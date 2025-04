"Rasend eifersüchtig": Mann ging auf Partnerin in Wien los

Nach gerade einmal zwei Wochen Beziehung hat ein 44-jähriger Mann seine neue 34-jährige Freundin am Ostersonntag in Wien-Leopoldstadt angegriffen und am Kopf verletzt. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt schlug und trat er sie, außerdem bedrohte er die Frau mit einem Messer.

Den Polizeieinsatz löste eine aufmerksame Zeugin aus, die am Vormittag im Haus gegenüber Schreie mitbekommen hatte und den Notruf wählte. Beamte der Polizeiinspektion Tempelgasse trafen gegen 9.30 Uhr am Einsatzort unweit der Praterstraße die benommen wirkende und am ganzen Körper zitternde 34-Jährige und ihren aufgebrachten Freund an.

Hier finden Sie Hilfe Frauenhelpline: 0800 222 555 (rund um die Uhr erreichbar)



Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen: https://netzwerk-frauenberatung.at (in fast jedem Bezirk in Österreich)



Verein Autonome österreichische Frauenhäuser (AÖF): www.aoef.at (Frauenhäuser sind rund um die Uhr erreichbar)



Dachverband Gewaltschutzzentren Ö: https://www.gewaltschutzzentrum.at/



Dachverband Kinderschutzzentren Ö: http://www.oe-kinderschutzzentren.at/

Die Frau machte Angaben über die Attacken des türkischen Staatsbürgers, der das Messer zwischenzeitlich in einer Schublade versteckt habe. Der 44-Jährige war wie die Frau augenscheinlich durch Drogen beeinträchtigt und zeigte sich uneinsichtig bzw. aggressiv den Beamten gegenüber. Er wurde festgenommen, außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen. Heirat nach zwei Wochen Die 34-Jährige wurde von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. „Sie gab an, dass ihr Freund rasend eifersüchtig ist und schon nach zwei Wochen heiraten wollte“, sagte Gutt zur APA. Als die Frau sagte, sie wolle das nicht so schnell, habe er sie wüst beschimpft. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass der bereits amtsbekannte Mann auf freiem Fuß wegen Verdachts der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung angezeigt wird.