Wien-Penzing: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Passanten beobachteten am Sonntagabend in der Spallartgasse einen Mann, der mit einem Winkelschneider das Vorhangschloss an einem Fahrrad entfernen wollte. Der Verdächtige soll das Fahrrad in einen Kastenwagen verladen haben und geflüchtet sein. Die Zeugen verständigten die Polizei.

Die Beamten hielten den Wagen des 51-jährigen Verdächtigen noch in der Nähe vom Tatort an - dort fanden die Polizisten das Fahrrad sowie das Werkzeug. Der Serbe wurde festgenommen.