Wien-Ottakring: 65-Jährige von eigenem Sohn geschlagen und beraubt

Eine 65-jährige Frau dürfte in der Nacht auf Samstag in Wien-Ottakring von ihrem eigenen Sohn beraubt worden sein. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, erschien die Frau gegen 23 Uhr auf einer Polizeiinspektion und gab an, ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Sohn habe sie geschlagen, bedroht und Bargeld verlangt. Als sie das zunächst ablehnte, habe sie Faustschläge kassiert und sei daher am Ende seiner Aufforderung nachgekommen, berichtet die APA.

Der 41-Jährige wurde in weiterer Folge in der Wohnung der Mutter festgenommen. Er leistete keinen Widerstand. Seitens der Polizei wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Sohn bedrohte Mutter schon öfter

Im Zuge ihrer weiteren Befragung gab die Mutter an, sie sei von ihrem Sohn in der Vergangenheit bereits mehrfach bedroht und verletzt worden. Zudem soll er mehrere persönlichen Gegenstände der 65-Jährigen beschädigt haben.

Der Mann wurde schließlich wegen mehrfacher Körperverletzung, mehrfacher gefährlichen Drohung, Raubes und Sachbeschädigung angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in eine Justizanstalt überstellt.