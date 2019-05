Wien: Mutmaßlicher Serienräuber festgenommen

Das Landeskriminalamt hat in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt am Freitag einen mutmaßlichen Mehrfach-Räuber in Wien-Penzing festgenommen. Der 33-Jährige steht im Verdacht seit Ende März drei Lebensmittelgeschäfte, eine Bank und eine Tankstelle in mehreren Wiener Bezirken sowie in Rannersdorf überfallen zu haben.

Der Kroate war zu den Tatzeitpunkten mit einem Revolver bewaffnet, bedrohte die Mitarbeiter und erbeutete Bargeld. Der Mann wurde von der Polizei in einer Wohnung in Wien-Penzing festgenommen.