Mit Messer bedroht: 17-Jähriger nach Überfällen in Wien festgenommen

Als sich ein 24-Jähriger in der Nacht auf Freitag auf dem Nachhauseweg befand, wurde er von einem 17-jähriger Russe mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der Jugendliche konnte mit der Geldbörse seines Opfers flüchtet.

Als die Polizei bei dem 24-Jährigen eintraf, wurde bereits ein weiterer Raub am Mariahilfer Gürtel gemeldet. Dort wurde ebenfalls ein 43-Jähriger von einem Jugendlichen mit einem Messer bedroht und beraubt. Auch hier konnte der 17-Jährige flüchten.

Schnelle Festnahme

Eine Sofortfahndung wurde eingeleitet, die Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling konnten so den 17-Jährigen aufgrund der Personenbeschreibung im Bereich der Hadigasse festnehmen. Bei ihm wurden die Beute sowie ein Messer gefunden.

Das Landeskriminalamt Wien lieferte den Russen in eine Justizanstalt ein, Ermittlungen sind im Gange.