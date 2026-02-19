Wien

Einbruch in Meidlinger Schneiderei: Zeugin führt zu schneller Festnahme

Nach einem nächtlichen Einbruch in eine Änderungsschneiderei wurden zwei polizeibekannte Verdächtige unweit des Tatorts festgenommen.
19.02.2026, 15:06

Eine aufmerksame Zeugin meldete am frühen Dienstagmorgen einen laufenden Einbruch in eine Änderungsschneiderei in der Hetzendorfer Straße im 12. Wiener Bezirk. 

Laut Polizeibericht beobachtete die Frau gegen 5:00 Uhr, wie zwei Personen die Schaufensterscheibe des Geschäfts einschlugen und ins Innere kletterten. Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling trafen kurz nach der Alarmierung am Tatort ein, zu diesem Zeitpunkt hatten die mutmaßlichen Täter jedoch bereits die Flucht ergriffen.

Schneller Fahndungserfolg

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Verdächtigen unweit des Tatortes angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen und eine 18-jährige Frau, beide mit rumänischer Staatsangehörigkeit und bereits polizeibekannt

Der 15-Jährige wies eine blutende Handverletzung auf, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Bei ihren Ermittlungen entdeckten die Beamten zwei weitere Geschäftslokale mit eingeschlagenen Türen und Schaufenstern in unmittelbarer Nähe.

Beweismittel sichergestellt

In einem nahegelegenen Innenhof fanden die Polizisten mehrere Kleidungsstücke, die als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt wurden. Zudem wurde ein Notfallhammer gefunden, der vermutlich als Tatwerkzeug diente. 

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete an, die beiden Verdächtigen auf freiem Fuß wegen des Verdachts des mehrfachen versuchten Einbruchsdiebstahls anzuzeigen. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und möglichen weiteren Einbrüchen dauern an.

Blaulicht Meidling
Kommentare