Einbruch in Meidlinger Schneiderei: Zeugin führt zu schneller Festnahme

Eine aufmerksame Zeugin meldete am frühen Dienstagmorgen einen laufenden Einbruch in eine Änderungsschneiderei in der Hetzendorfer Straße im 12. Wiener Bezirk. Laut Polizeibericht beobachtete die Frau gegen 5:00 Uhr, wie zwei Personen die Schaufensterscheibe des Geschäfts einschlugen und ins Innere kletterten. Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling trafen kurz nach der Alarmierung am Tatort ein, zu diesem Zeitpunkt hatten die mutmaßlichen Täter jedoch bereits die Flucht ergriffen.

Schneller Fahndungserfolg Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Verdächtigen unweit des Tatortes angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen und eine 18-jährige Frau, beide mit rumänischer Staatsangehörigkeit und bereits polizeibekannt. Der 15-Jährige wies eine blutende Handverletzung auf, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Bei ihren Ermittlungen entdeckten die Beamten zwei weitere Geschäftslokale mit eingeschlagenen Türen und Schaufenstern in unmittelbarer Nähe.