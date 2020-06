Wien: Maskierter überfiel Bank und flüchtete

Montag um 9.20 Uhr stürmte ein bewaffneter Unbekannter in eine Bank auf der Laxenburger Straße. Der Mann bedrohte die Angestellten mit einer Pistole, schrie „ Überfall“ und forderte Geld. Nachdem der Räuber die Geldscheine in eine Plastiktasche gesteckt hatte, flüchtete er mit der Beute zu Fuß stadtauswärts. Eine Sofortfahndung verlief vorerst ohne Ergebnis. Der Täter ist 170 bis 175 cm groß und war mit einem schwarzen Schal und einer Baseballmütze maskiert. Er trug eine schwarze Hose und schwarze Jacke. Hinweise bitte an Tel. 01/31310-33800.