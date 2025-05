Hammerattacke auf Wiener Polizeiauto: 12 Monate Haft für Oberösterreicher

Die aufsehenerregende Attacke mit einem Vorschlaghammer auf ein Wiener Polizeiauto am 15. März hatte am Donnerstag ein gerichtliches Nachspiel.

Polizistinnen, Polizisten und Beamte der Stadt Wien waren an dem Samstagnachmittag in der Inneren Mariahilfer Straße mit einem Kontrollschwerpunkt zu E-Scooterfahrern beschäftigt, als der damals 25-Jährige plötzlich mit einem Roller kam, den Vorschlaghammer zückte und plötzlich mit voller Wucht auf das Auto einschlug.

Er hielt sich jedoch nicht an die Auflagen, wie das Nachgehen einer Beschäftigung, die Inanspruchnahme von Psychotherapie und das Einnehmen von Medikamenten. Als er dann auch noch absichtlich das Badezimmer geflutet haben soll, verlor er den Wohnplatz. "Das hat von Anfang an dort nicht funktioniert", monierte der 26-Jährige.

Der Oberösterreicher war eigentlich nach einer bedingten Verurteilung und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum wegen gefährlicher Drohung im Dezember in einer betreuten Wohneinheit untergebracht.

Gestohlenes Handy in Ottakring geortet

Die Frau, der der Aufenthaltstitel gehört, gab jedoch bei der Polizei an, dass dieser in einer Tasche war, die ihr im Dezember in einer Innenstadt-Diskothek gestohlen wurde. Entwendet wurde ihr auch das Handy, das sie später orten konnte. Das Mobiltelefon loggte sich nach dem Diebstahl genau bei jener Adresse in Ottakring ein, wo der 26-Jährige gewohnt hat.