Wien: Mann verletzte Frau mit Stanleymesser, Töchter sahen zu

Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling in die Wohnung des Paares kamen, fehlte vom 37-Jährigen jede Spur. Es wurde eine Festnahmeanordnung erlassen. Der Mann wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung und wegen des Verdachts der schweren Nötigung angezeigt.

Fahndung läuft

Nach dem 37-Jährigen wird nun gefahndet, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Die Bundesregierung hat erst am Mittwoch nach dem vierten Gewaltschussgipfel den Startschuss für die Ausrollung der seit langem geforderten Gewaltambulanzen gegeben. In Wien soll eine im AKH eingerichtet werden.