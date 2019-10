Wien: Lkw-Ladekran geriet in Oberleitung

Wegen eines Lkw, der mit seinem Ladekran in der Quellenstraße 114 in Wien-Favoriten in die Oberleitung der Straßenbahn geraten war, hat am Donnerstagvormittag rund um den Unfallort der Strom abgeschaltet werden müssen. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Die Oberleitung war gerissen, hing teilweise auf die Straße herab und blieb zum anderen Teil auf dem Lkw liegen, der dadurch unter Strom gesetzt wurde. Der Lkw-Fahrer war sich der gefährlichen Situation bewusst. Er blieb mit seinem Beifahrer im Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr.

Passanten in Sicherheit gebracht

Zahlreiche Passanten, die sich auf der Straße und im Gefahrenbereich aufhielten, wurden von den Feuerwehrleuten in einen sicheren Bereich gebracht. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer wurden beruhigt und angewiesen, erst nach Aufforderung des Einsatzleiters das Fahrzeug zu verlassen. Ein Brandschutz wurde errichtet und der betroffene Bereich abgesichert. Techniker der Wiener Linien schalteten den beschädigten Fahrleitungsbereich stromlos und setzten Erdungsstangen, woraufhin beide Insassen den Lkw unversehrt verlassen konnten.

Wegen der Stromstörung kam es zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. So fuhr die Straßenbahnlinie 1 etwa nur zwischen Prater Hauptallee und Matzleinsdorfer Platz. Laut Wiener Linien wird die Störung voraussichtlich bis 14.00 Uhr dauern.