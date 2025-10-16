Wien: Mann flüchtete unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Motorrad

Trotz Fluchtversuch ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Leopoldstadt ein Mann mit einem gestohlenen Motorrad und zahlreichen weiteren Delikten gefasst worden. Der 34-Jährige war unter Drogeneinfluss, hatte keinen gültigen Führerschein, war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben und hatte Diebesgut bei sich.

Streifenpolizisten wollten den Lenker um 4.45 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise anhalten. Nach einem Sturz lief er unverletzt davon, wurde aber festgenommen.