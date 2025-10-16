Wien: Mann flüchtete unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Motorrad
Trotz Fluchtversuch ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Leopoldstadt ein Mann mit einem gestohlenen Motorrad und zahlreichen weiteren Delikten gefasst worden. Der 34-Jährige war unter Drogeneinfluss, hatte keinen gültigen Führerschein, war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben und hatte Diebesgut bei sich.
Streifenpolizisten wollten den Lenker um 4.45 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise anhalten. Nach einem Sturz lief er unverletzt davon, wurde aber festgenommen.
Zahlreiche Delikte
Bei der Flucht beging der 34-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Verwaltungsübertretungen. Bei den Erhebungen nach der Festnahme kamen zahlreiche Delikte hinzu. In den Gepäckfächern des gestohlenen Motorrads fanden die Beamten mehrere Mobiltelefone, Speicherkarten sowie als verloren und gestohlen gemeldete Ausweise und Bankomatkarten. Die Gegenstände wurden sichergestellt.
Der Mann wurde aufgrund der verkehrsrechtlichen Übertretungen sowie wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenunterdrückung, der Entfremdung unbarer Zahlungsmittel und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr angezeigt, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Donnerstag. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die weiteren Ermittlungen.
Kommentare