Wien-Landstraße: Älteres Ehepaar in Wohnung tot aufgefunden

Ein Notruf bei der Polizei führte vergangenen Donnerstag zur Auffindung von zwei toten Menschen im 3. Bezirk.

An der Adresse wurden die Leichen eines älteren Ehepaars entdeckt. Alarmiert wurde die Polizei von einem Angehörigen, nachdem er seine in Wien lebenden Verwandten telefonisch nicht erreichen konnte.

Bei der Nachschau fanden die Beamten die beiden tot in der Wohnung auf. Laut derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der 81-jährige Mann zunächst seine 79-jährige Ehefrau und anschließend sich selbst mit einer Schusswaffe getötet hat.

Nähere Hintergründe zum tragischen Vorfall sind derzeit noch unklar, weitere Ermittlungen sind im Gange.

Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.

Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133).