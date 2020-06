Lagerhalle in Vollbrand

Dienstagnachmittag stand eine Lagerhalle in Floridsdorf in Vollbrand. Gegen 15.00 Uhr brach im 400-m²-großen Gebäude einer Fensterfirma in der Siegfriedgasse das Feuer aus. Es wurde Alarmstufe 2 ausgerufen. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Löschleitungen unter Atemschutz im Einsatz. Nach etwa einer Stunde wurde das Feuer weitgehend gelöscht. Ein Übergriff auf andere Gebäude konnte somit verhindert werden. Zur Zeit werden kleine Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Mitarbeiter der Firma konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Gebäude wurde laut Feuerwehr stark beschädigt. Die Brandursache war vermutlich ein Kurzschluss.