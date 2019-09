Wien: "Kühle Meile" und Begegnungszone erhielten Auszeichnung

Zwei städtische Neugestaltungsprojekte im öffentlichen Raum werden dieses Jahr mit dem Wiener Mobilitätspreis des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) ausgezeichnet. Die Zieglergasse in Neubau, die derzeit zur „Kühlen Meile“ umgebaut wird, sowie die innerstädtische Rotenturmstraße, die in eine Begegnungszone umgewandelt wird, wurden am Freitag gekürt.

Der Mobilitätspreis stand heuer unter dem Motto „ Mobilitätswende voranbringen“. Die beiden Siegerprojekte würden sowohl die Bedingungen für ein klimaverträgliches Fortkommen verbessern als auch die Hitzebelastung in den Straßen verringern, hieß es. Insgesamt gab es 89 Einreichungen.