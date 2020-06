In Wien könnte schon bald E-Taxis fahren. Das ließ Umweltminister Andrä Rupprechter ( ÖVP) anklingen. "Eine der beiden großen Flotten könnte umgestellt werden", sagte Rupprechter am Mittwoch. Erste Gespräche mit Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima ( SPÖ) gab es bereits. Details gäbe es aber noch keine, man stehe am Anfang. Dass Taxis ohne Nachteile elektrisch unterwegs sein können, bewies im Vorjahr eine Studie der Technischen Universität ( TU) gemeinsam mit einem Wiener Taxi-Unternehmen.