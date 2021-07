Kleinen Hund in Plastiksackerl gefunden

Aufmerksamen Passanten hat ein kleiner Hund sein Leben zu verdanken. Sie hörten aus einem zugebundenen Plastiksack, der in einem Park in Wien-Favoriten lag, verdächtige Geräusche. Als der Sack geöffnet wurde, fand sich darin ein verletztes Hündchen. Der reinrassige, rund ein Jahr alte Rehpinscher, wurde in das Tierschutzhaus in Vösendorf gebracht und wird dort versorgt.