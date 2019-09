Wien: Fußgänger von Motorradfahrer erfasst und schwer verletzt

Am frühen Samstagabend war ein Motorradfahrer auf der Nußdorfer Straße unterwegs, wobei es zu einer Kollision mit einem Fußgänger kam. Der 42-jährige Lenker wollte die Kreuzung mit dem Währinger Gürtel in gerader Richtung übersetzen. Laut Zeugenangaben fuhr er bei Grünlicht in die Kreuzung ein.

Zeitgleich soll ein 55-jähriger Fußgänger - ebenso laut Zeugen - versucht haben, bei roter Fußgängerampel auf den Schutzweg und über die Fahrbahn zu laufen. Der 55-Jährige wurde vom Motorrad des 42-Jährigen erfasst und zu Boden gestoßen. Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Kopf- und Beinverletzungen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte beide Personen in ein Krankenhaus.