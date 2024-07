Wien-Floridsdorf: Jugendliche nach Attacke schwer verletzt

Mehrere Jugendliche haben am Montagabend in der Dopschstraße in Floridsdorf zwei Teenager im Alter von 17 und 18 Jahren zuerst angesprochen und dann mit Schlägen und Tritten attackiert. Dabei entrissen die Unbekannten dem 18-Jährigen auch eine Tasche. Er und der 17-Jährige, der kurzzeitig das Bewusstsein verlor, wurden schwer verletzt - mit Verdacht auf Frakturen und Prellungen - in Spitäler gebracht, wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete.