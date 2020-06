Wien-Favoriten: Unglückslenker noch nicht befragt

Nach einem schweren Verkehrsunfall vergangene Woche in Wien-Favoriten mit zwei Toten und einer Schwerverletzten ist der Unfalllenker noch nicht befragt worden. Er erlitt einen schweren Schock und musste psychologisch behandelt werden. Auch die 39-jährige Überlebende, Mutter des verstorbenen Mädchens, konnte noch nicht einvernommen werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der 26 Jahre alte Lkw-Fahrer war am Mittwoch gegen 11.15 Uhr auf der Raxstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die Laxenburger Straße dürfte er die zwei Frauen im Alter von 59 und 39 Jahren sowie das zwölfjährige Mädchen, die gemeinsam den Zebrastreifen bei Grünlicht betraten, übersehen haben. Der Lastkraftwagen stieß die Frauen nieder und überrollte sie. Die 59-Jährige - eine Freundin der Familie - und das Mädchen starben noch an der Unfallstelle.