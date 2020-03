Wien-Favoriten: Taxifahrer bremste Räuber aus

Mit einer Vollbremsung setzte sich in der Nacht auf Freitag ein Taxifahrer in Wien-Favoriten zur Wehr. Denn ein Fahrgast, der am Quellenplatz in das Taxi gestiegen war, zückte wenig später in der Laaer Berg Straße ein Messer. Damit bedrohte er den Lenker und forderte Geld. Dieser bremste jedoch derart abrupt, dass der Verdächtige gegen den Beifahrersitz prallte.

Diesen Moment nutze der Taxilenker, packte seinen Widersacher und warf ihn aus dem Wagen. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Der Chaffeur setzte seine Schicht im Anschluss unbeirrt fort.

Erst nach Dienstende in den frühen Morgenstunden meldete der Taxifahrer den Fall der Polizei, die nun die Ermittlungen übernommen hat.