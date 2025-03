Wien-Favoriten: Arbeiter verletzte Kontrahenten mit Stanleymesser

Ein 49-jähriger Arbeiter hat am Samstagvormittag in Wien-Favoriten einen 40-jährigen Kontrahenten mit einem Stanleymesser verletzt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam es gegen 10.45 Uhr in der Triester Straße zu einem Streit des 49-Jährigen mit dem Jüngeren und dessen 47-jährigem Kompagnon, alle drei rumänische Staatsbürger. Die beiden, ebenso Arbeiter wie ihr Widersacher, schlugen ihn. Dieser zückte das Stanleymesser und verletzte den 40-Jährigen im Bauchbereich.

Beamte der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse nahmen den 49-Jährigen zur Einvernahme mit, das Stanleymesser fanden sie unweit des Tatorts. Die Verletzungen des 40-Jährigen wurden von der Berufsrettung notversorgt, die ihn danach in ein Spital brachte.

Lebensgefahr bestand nicht. Alle drei Beteiligten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Worum es bei dem Streit ging, blieb zunächst offen.