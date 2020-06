Wien: Ex-Premier trieb tot im Wasser

Der Leichnam wurde geborgen und bei einer polizeilichen Kommissionierung vor Ort untersucht. "Es war keine Gewaltanwendung zu erkennen und es gibt keine Anzeichen auf ein Fremdverschulden", sagt Polizei-Sprecher Roman Hahslinger. Der leger bekleidete Tote hatte zwar keine Dokumente bei sich, trotzdem konnte er rasch identifiziert werden. Es handelt sich laut Polizei um Moh Shokri Ghanem, den einstigen Premier und Ölminister von Libyen.

Noch tappt man völlig im Dunkeln. Ghanem, der in Wien-Donaustadt eine Wohnung hat, dürfte diese am Abend oder in der Nacht verlassen haben. Erst am Morgen bemerkte seine Tochter das Fehlen des Vaters. Was ihn nächtens hinaus getrieben hat und wie er in der Donau landete ist ein Rätsel. "Wir gehen jedenfalls nicht von einem politischen Hintergrund aus", sagt Hahslinger. Aber auch für einen Suizid wurden keine Hinweise wie ein Abschiedsschreiben gefunden. Näheres soll eine Obduktion am Montag ergeben.