Autobesitzer hielten Einbrecher in Fahrzeug fest

Ein Autoeinbrecher ist in Wien-Favoriten Samstagmittag in einem Wagen, in dem er gerade das Handschuhfach durchwühlte, festgehalten worden. Der Pkw-Besitzer hatte den Verdächtigen auf frischer Tat ertappt und ließ ihn mit Hilfe eines Bekannten nicht mehr aussteigen. Die beiden Männer hätten die Fahrer- und Beifahrertüren bis zum Eintreffen der Polizei zugehalten, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt am Sonntag.

"Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen den mutmaßlichen Täter, einen 26-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, gegen den ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für das Bundesgebiet besteht, vorläufig fest", so die Sprecherin. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls sowie nach den Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes angezeigt und befindet sich in Polizeigewahrsam.

Auch Fahrzeugbesitzer wurde angezeigt

Der Fahrzeugbesitzer händigte den Polizisten einen - verbotenen - Teleskopschlagstock aus. Er gab an, er habe die illegale Waffe zur Selbstverteidigung. Gegen ihn erfolgte eine Anzeige nach dem Waffengesetz.