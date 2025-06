Wien: Cannabisplantagen in zwei Wohnungen aufgeflogen

Der Wiener Polizei ist ein Schlag gegen eine Drogenbande gelungen. Insgesamt sieben Kilo Cannabis und zahlreiche Cannabispflanzen wurden sichergestellt, drei Männer festgenommen. Zwei von ihnen gaben zu, in zwei Wohnungen Drogenplantagen betrieben zu haben. Aufgeflogen waren die Machenschaften durch einen Wasserschaden in einer Wohnung in Hietzing, so die Polizei am Donnerstag.