Wien-Brigittenau: Streit zwischen zwei Männern eskalierte

In der Nacht auf Sonntag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wegen eines Streits in einer Wohnung alarmiert. Zwischen einem 24-Jährigen und einem 26-Jährigen soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Der 26-Jährige soll den Kopf des anderen mehrmals gegen eine harte Fläche geschlagen haben. Der andere Mann soll dann versucht haben, sich mit einem Brotmesser zu verteidigen. Dabei soll er dem Älteren mehrere Schnittwunden zugefügt haben.

Beide angezeigt

Weil bei dem Vorfall beide Männer schwer verletzt wurden, wurden sie von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht. Beide Männer wurden angezeigt.

Außerdem wurde gegen den 26-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, berichtet die Polizei.

Der Polizei-Notruf 133 ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch die Wiener Interventionsstelle (01/585 32 88) sowie die Männerberatungsstelle (01/603 28 28) bieten Hilfe und Information. Beratungen gibt es auch bei der Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien unter der Hotline 0800/216346.

