Wien-Brigittenau: 1,5 Kilo Kokain sichergestellt

Wiener Zivilpolizisten bemerkten am Donnerstagnachmittag in der Gerhardusgasse einen mutmaßlichen Drogendeal in einem Hauseingang. Der mutmaßliche Käufer, ein 45-jähriger Österreicher, leistete keinen Widerstand. Bei ihm wurden 1,5 Kilogramm Kokain sichergestellt.

Der mutmaßliche Dealer stürzte nach kurzer Flucht, er konnte ebenfalls angehalten werden. Bei dem Mann, einem 22-jährigen Nigerianer, stellten die Beamten Bargeld in Höhe von 855 Euro sicher. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen, der 45-Jährige nach polizeilicher Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.