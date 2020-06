Bankomatkartendieb bei Geldbehebung gefilmt

Fahndung. Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen, der am 10. Dezember um 20.24 Uhr und ein zweites Mal um 20.29 Uhr in einer Bankfiliale in der Troststraße mit einer gestohlenen Bankomatkarte Bargeld behob.

Der Verdächtige soll Anfang Dezember ein Fahrzeug in der Felbingerstraße gestohlen haben, in dem sich auch die Bankomatkarte samt Code befand. Das gestohlene Fahrzeug wurde am 7. Jänner in Wien-Favoriten sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe 4, ersucht jetzt unter Telefon 0131310/25800 um Hinweise zum Verdächtigen.