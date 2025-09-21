Betrunkener kaperte in Wien Taxi und wurde von Wega festgenommen

Ein betrunkener Mann hat am frühen Samstagabend in Wien-Alsergrund ein Taxi gekapert und ist damit zur Rossauer Kaserne gefahren. Er kam jedoch nicht weit, weil sich dort auch Dienststellen der Polizei befinden. Er wurde von Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien sowie der Sondereinheit Wega aufgehalten. Weil er sich äußerst aggressiv verhielt, erfolgte die Festnahme. Sein Handeln war nicht ganz klar, jedoch war der 23-Jährige zuvor mit dem Taxler in Streit geraten.

Der junge Mann stieg in der Leopoldstadt als Fahrgast in das Auto. Während der Fahrt änderte der Mann immer wieder sein Fahrziel, sodass es zu einer Auseinandersetzung mit dem Taxler kam. Als der Lenker den 23-Jährigen bei der Türkenstraße aussteigen lassen wollte, um die Polizei zu verständigen, setzte sich der junge Mann plötzlich ins Auto und fuhr davon.

Taxifahrer war ohne Lizenz unterwegs

Als ihn die Polizei aufhielt, zeigte sich der augenscheinlich Alkoholisierte aggressiv gegenüber den Beamten und machte wirre Angaben. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der Taxifahrer ohne Lizenz unterwegs war. Der 33-Jährige wurde angezeigt.