Wien: 66-Jähriger drohte, Ehefrau vom Balkon zu werfen

Eine Frau, die sich im Badezimmer in einer Wohnung in Wien-Favoriten eingeschlossen hat, alarmierte am Sonntagabend Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten. Sie hatte Angst vor ihrem Mann, der sie kurz zuvor geschlagen haben soll.

Laut Aussagen der 59-Jährigen komme es seit mehreren Jahren immer wieder zu Streitereien zwischen ihr und ihrem 66-jährigen Mann. Am Sonntag habe er sie mehrmals geohrfeigt und ebenso mit der Faust geschlagen, gab sie gegenüber der Polizei an.