Wieder Wohnungsbrand in Wien: Mann und Hund verletzt

Am Samstagabend gegen 19:00 wurde die Feuerwehr wegen eines Zimmerbrandes in Wien-Brigittenau alamiert. Die Löschkräfte rückten mit Atemschutz in den Gemeindebau in der Jägerstraße 89-95 an und löschten von außen und innen, wie ein Pressesprecher der Feuerwehr gegenüber KURIER berichtet.