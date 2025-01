Weitere anonyme Drogensendungen an Wiener Firma abgefangen

In Wien sind weitere Drogensendungen an die Adresse einer Firma abgefangen worden, die gegen Entgelt den Empfang von anonymisierten Paketen anbietet. Am Donnerstag wurde ein 18-Jähriger nach der Abholung eines Päckchens mit 69,3 Gramm Kokain und 64,0 Gramm Cannabiskraut angehalten und angezeigt, teilte die Wiener Polizei am Samstag mit. Im Jahr 2024 gab es demnach rund 160 Paketsendungen mit Suchtmitteln, die an diese Firma adressiert waren und sichergestellt wurden.