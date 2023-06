Wega-Einsatz in Favoriten: Messerstiche in Schanigarten

Mit Eisenstangen und Messern bewaffnet sollen drei türkische Staatsangehörige im Alter zwischen 21 und 44 Jahren am Samstag gegen 21.45 Uhr Gäste eines Lokals im 10. Bezirk in Wien attackiert haben. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag berichtete, wurden bei dem Vorfall in der Quellenstraße zwei Personen durch Messerstiche verletzt, die drei Verdächtigen wurden später von Beamten der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) vorläufig festgenommen.

Zuvor wurde das Stadtpolizeikommando Favoriten wegen eines Messerstichs alarmiert, im Lokal selbst wurden dann jedoch zwei Personen mit Stichverletzungen wie auch Zeugen der Tat angetroffen. Sowohl die Zeugen wie auch die Opfer, auch sie sind laut Kontrollinspektor Philipp Haßlinger türkischer Herkunft, machten übereinstimmende Angaben, wonach mehrere Personen im Schanigarten des Lokals mit Eisenstangen und Messern attackiert worden seien.

Trio berief sich auf Notwehr

Die Verdächtigen waren namentlich bekannt und wurden schnell ausgeforscht, Wega-Beamte hielten diese auf der Flucht an. Das Trio rechtfertigte sich mit der Angabe, selbst attackiert worden zu sein, sie beriefen sich auf Notwehr. Leichte Verletzungen wiesen sie laut Polizei auf. Wie Haßlinger gegenüber der APA berichtete, hatte der Vorfall im Schanigarten eine Vorgeschichte, denn schon gegen 19.30 Uhr waren erste Tätlichkeiten in der Lokalität vermeldet worden.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Berufsrettung versorgte die Verletzten notfallmedizinisch und brachte sie in Krankenhäuser. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.