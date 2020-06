Watschenmann: Nach dem Fasching in die Frühpension

1 Antikorruptionsgesetze (1789 Beiträge) Wir brauchen also ein Gesetz, das den Politikern verbietet, die Hand aufzuhalten. „Warum? Sind, mit wenigen Ausnahmen, fast alle Politiker korruptionsanfällig?“, fragt Helmut Rößmann auf kurier.at. Die Antwort ist einfach wie kurz: Ja.

2 Frühpensionierungen im Rathaus (1301 Beiträge) Die Wiener Beamten gehen mit durchschnittlich 55,1 Jahren in Frühpension. „Jeder 2. Wiener Beamte in Frühpension – Verbrechen an den kommenden Generationen“, twittert Fischerkurt dazu.

3 Fasching (891 Beiträge) „Der Fasching ist die Fastenzeit des Geistes“, schreibt guenterhack auf Twitter. Wer den aktuellen Untersuchungsausschuss verfolgt, kommt zu dem Schluss, dass im Hohen Haus das ganze Jahr Fasching gefeiert wird. In dem Sinne ein letztes Mal: Lei, Lei.