Wasserball: Eine echte Wienerin geht nicht unter

Der gelbe Ball liegt in ihrer flachen Hand, festgehalten von Fingern und Daumen. Was bei den Olympischen Spielen im Fernsehen wie ein Kinderspiel wirkt, sieht in der Realität viel schwieriger aus: Fast alle Muskelpartien der Wasserballerin sind nun damit beschäftigt, ihren Kopf, den Wurfarm und den Ball über Wasser zu halten. Je länger sie zuwartet, umso mehr ist ihr die Anstrengung ins Gesicht gezeichnet.

Zwei Einladungen Kostenloses Probetraining: Wer gemeinsam mit seinem Kind oder Enkelkind einmal Wasserball ausprobieren will, kann das wie einst Anna Hofbauer im Amalienbad am Reumannplatz in Wien 10: Montag, 12. 1., 19–20 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung erforderlich: wasserball@asv-wien.at. Foto-Ausstellung: Anna Hofbauer: „Schwarze Gemälde“. Eröffnung: Freitag, 12. 12., 19–23 Uhr. Galerie „new jörg“ , 1200 Wien, Jörgerstraße 56. Details hier.



In ihrem Element Anna Hofbauer hat ihren Sport über die Jahre sehr gut gelernt. Bestätigt auch ihr Trainer Benjamin Komšić: „Die Anna ist ein Vorbild für ihre jungen Mitspielerinnen, weil sie immer mit großer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit bei der Sache ist.“ Für die bildende Künstlerin ist das Ballspiel im Wasser seit ihrer Kindheit die schönste Nebensache der Welt, wie sie bei einem Training in der überdachten Schwimmhalle des Stadionbades verrät: „Wasser ist mein Element. Es ist ein tolles Material, das du durch die Bewegung des Körpers scheinbar mühelos wegschieben kannst.“

Wasserball biete auch für jeden und jede etwas: „Egal ob groß, klein, dick, dünn, im Team gibt es für jeden Typ, jedes Temperament eine passende Position.“ Gut schwimmen können ist natürlich kein Nachteil, wie sich beim Training des ASV Wien zeigt. Wobei das Kraulen bei Wasserballern etwas anders aussieht als bei den Schwimmern. Ihr Kopf ragt leicht aus dem Wasser, ihre Züge sind kürzer: „Das ist nötig, um den Überblick beim Spiel zu bewahren.“

Geht nicht unter „Das Passen zu erlernen war für mich das schwierigste“, erzählt Anna Hofbauer, während sich ihre Beine und Füße unter Wasser wie ein Quirl im Kreis bewegen. Das Wichtigste dabei: „Du musst Dich über Wasser halten.“ Eine echte Wienerin geht nicht unter, heißt es. „Ich war 13 und habe mich gelangweilt“, erinnert sich die Langzeit-Aktive. Zu ihrer Mutter habe sie gesagt, dass sie schwimmen gehen will, aber lieber in einer Gruppe Sport betreiben würde. Ein Probetraining beim ASV im Amalienbad war somit nahe liegend – und nachhaltig. „Die Trainer haben mich damals ins kalte Wasser gestoßen“, erzählt Anna Hofbauer mit einem Lächeln. „Gleichzeitig haben sie mich immer sehr motiviert.“

Ins kalte Wasser geworfen Heute ist der Sport ein Ausgleich zu ihrem Beruf, erklärt die Künstlerin, die gerade eine Soloausstellung in Wien vorbereitet: „Wenn ich im Wasser bin, denke ich nicht über Kunst nach. Man verliert beim Wasserball die Falten, die durch die Alltagsgrübeleien entstehen.“ Als Aktive hat sie auch die Wellenbewegungen im heimischen Wasserball hautnah miterlebt: „Randsportarten haben es immer schwer. Für uns Frauen war es noch schwieriger. Ich erinnere mich an Trainingseinheiten, da waren wir nur zu viert, zu fünft im Wasser.“

