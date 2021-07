VP für Otto-Habsburg- statt Kennedy-Brücke

" Wien als seine Heimatstadt hat dem verdienten Europäer Otto Habsburg bis heute kein würdiges Denkmal gesetzt. Daher wollen wir eine Penzinger Brücke in ` Otto-Habsburg-Brücke` umbenennen", so Kroiher. Die ÖVP hat dafür zwei Brücken im Visier, die Richtung Schloss Schönbrunn gehen: Zum einen die Kennedybrücke bei der U4-Station Hietzing, zum anderen die Brücke in der Schlossallee. Diese wird laut Volkspartei zwar gemeinhin "Schlossbrücke" genannt, hat aber offiziell keinen Namen.

In beiden Fällen würden keine großen Kosten entstehen, da keine Gebäude mit neuer Adresse versehen werden müssten, heißt es seitens der ÖVP. Ein entsprechender Antrag wird in der Bezirksvertretungssitzung am 12. September eingebracht. Bezirke haben in Wien die Möglichkeit, Namen vorzuschlagen. Für die Benennung von Verkehrsflächen ist dann das Rathaus zuständig.