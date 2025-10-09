Vorhang auf für "Maria Theresia - das Musical" im Ronacher

Sie war einer der prägendsten Persönlichkeiten Europas: Maria Theresia, eine Frau, die Geschichte schrieb. Sie führte Kriege, reformierte das Bildungssystem, gebar 16 Kinder und modernisierte ein ganzes Land. Jetzt wird ihr außergewöhnliches Leben zur großen Musical-Inszenierung. Die Vereinigten Bühnen Wien präsentieren ein opulentes Bühnenwerk – musikalisch, bildgewaltig und emotional. KURIER TV wurde zur finalen Medienprobe eingeladen, bevor im Roncher die Welturaufführung über die Bühne geht. Die Darsteller:innen – darunter Musical-Größen wie Nienke Latten, Fabio Diso, Moritz Mausser oder Annemieke van Dam – lassen Geschichte lebendig werden und geben der mächtigen Monarchin eine neue Stimme. Ein Porträt, das Vergangenheit und Gegenwart kunstvoll verbindet. „Maria Theresia – das Musical“ – die Premiere findet am 10. Oktober statt.