02/16/2013
Vorerst kein Auszug aus der Votivkirche
Rund 2.000 Menschen marschierten am Samstagnachmittag aus Solidarität mit den Flüchtlingen in der Votivkirche durch die Wiener Innenstadt.
ASYL: SOLIDARITÄTS-DEMO FÜR FLÜCHTLINGE
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