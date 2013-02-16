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Am Samstagnachmittag marschierten rund 2000 Asylwerber und Sympathisanten der „Refugee-Bewegung“ vom Westbahnhof zur Votivkirche.

© APA/HERBERT P. OCZERET

Asyl
02/16/2013

Vorerst kein Auszug aus der Votivkirche

Rund 2.000 Menschen marschierten am Samstagnachmittag aus Solidarität mit den Flüchtlingen in der Votivkirche durch die Wiener Innenstadt.

© Bild: APA/HERBERT P. OCZERET

ASYL: SOLIDARITÄTS-DEMO FÜR FLÜCHTLINGE

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ASYL: SOLIDARITÄTS-DEMO FÜR FLÜCHTLINGE

| Stand: 02/16/2013, 20:06