Von der Werkstatt in ein neues Leben

Zahra und Zahra kommen zweimal die Woche in die Wöhlergasse, um an Hockern, Bilderrahmen oder Tischen zu arbeiten. Seit der Pflichtschule sind sie beste Freundinnen. Heute arbeiten sie gemeinsam beim Projekt „ PreWork“, das am Donnerstag eröffnet wurde.

Das Projekt, das zu 80 Prozent aus Fördergeldern des Wirtschaftsministeriums finanziert wird, bietet jungen Menschen zwischen 15 und 21 Jahren aus schwierigen Verhältnissen einen ersten Weg in die Arbeitswelt.

In der Werkstatt im 10. Bezirk können die Jugendlichen auf Basis eines sechs monatigen Anstellungsverhältnisses verschiedene Möbel- und Einrichtungsgegenstände aus Holz upcyclen (unter dem Begriff „upcycling“ versteht man das Erneuern alter Gegenstände, deren Wert dadurch gesteigert wird, Anm.). Mit diesem Verfahren arbeitet die Caritas bereits seit 2012 sehr erfolgreich beim Projekt „Restart“ im 16. Wiener Bezirk. Dort wurden bisher ebenfalls Jugendliche durch Upcycling beschäftigt, wobei die Hauptmaterialien dort Glas und Textilien waren. 2017 hatten zuletzt so viele Interesse daran, dass die Caritas knapp 800 Personen aus Platzmangel abweisen musste.