Vom Pub-Quiz bis zum Geigenkonzert: Das neue Café "Nebenan" im 3. Bezirk

Von Niklas Varga

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Nachbarschaft näher zusammenrückt und sich gegenseitig unterstützt. Passend dazu hat vor genau fünf Wochen das Café „Nebenan“ seine Pforten in der Wassergasse im 3. Bezirk geöffnet. Das „Nebenan“ soll zum neuen Grätzel-Treffpunkt der Landstraße werden, wo sich die Nachbarschaft austauschen kann.

Dabei könnte der Unterschied zur Vorgängerlokalität kaum größer sein. Ein „Handwerkerlokal“ mit Besuchern vorwiegend vom Balkan habe sich früher darin befunden, sagt der neue Besitzer Michael Wall zum KURIER.

Bier aus Schrems, Wein aus Grinzing

Jetzt ist das Konzept ein anderes: „Wir haben die Nachbarschaft eingeladen, zu uns zu kommen, um sehr gutes Bier sowie sehr gute Weine aus Österreich zu trinken“, sagt Michael Wall.

Konkret geht es um Schremser Bier vom Fass und Wein vom Weingut Wieninger in Grinzing und vom Mayer am Pfarrplatz.

Das Spezielle am "Nebenan" ist, dass auch das Essen von „nebenan“ stammt. So kommt man beispielsweise in den Genuss von frischer Pizza, die in der knapp 100 Meter entfernten Pizzeria Fontana gebacken wurde. Außerdem gibt es getoastetes Baguette und Tramezzini.

Künftig soll auch eine Partnerschaft mit einem Café aus dem Grätzel geknüpft werden, um den Gästen auch Kipferl und Kuchen zum Kaffee reichen zu können.

So stammt auch der Speck von Bauernhöfen aus der Umgebung Wiens.