Vom Heurigen zu Wiens kleinster Schule: Eine Wanderkarte für Neustift

von Adrian Zerlauth

Am südwestlichen Rand von Döbling liegt der 209,85 Hektar große Stadtteil Neustift am Walde. Zwischen den Weinbergen des 19. Bezirks liegend bietet sich das Gebiet gut für kleinere und größere Wanderungen an. Doch detailliert beschriebene Touren durch die Neustifter Weinberge gibt es kaum - bis jetzt.

Die Kulturinitiative Neustift/Salmannsdorf erarbeitete eine Wanderkarte, auf der viele unterschiedlich schwere Wanderungen und Spaziergänge eingezeichnet sind. "Wenn die Menschen in und rund um Neustift und Salmannsdorf Lust haben die Region zu entdecken, haben sie mit dieser Karte das perfekte Werkzeug dazu", sagt Wolfgang Burkart von der Kulturinitiative.

Das Wandern ist des Wieners Lust

Inspiriert wurde die Döblinger Initiative von der Fußwegekarte der Mobilitätsagentur Wien, auf welcher das Wiener Wegnetz und Stadtwanderwege zu finden sind. Weil man in Döbling etwas Lokaleres wollte, entstand die Fußwegekarte für das Grätzel in Neustift.

Neben dem Kulturpfad durch Neustift und Salmannsdorf gibt es auch einen 10.000 Schritte-Weg und die kleinste Volksschule Wiens zu entdecken. Auf der Rückseite der Karte lassen sich viele historische Informationen und interessante Anekdoten zur Geschichte Neustifts am Walde finden.

Wo gibts die Wanderkarte?

Finanzielle Unterstützung für die Erstellung der Karte erhielt die Kulturinitiative Neustift/Salmannsdorf vom Bezirk und von der Mobilitätsagentur Wien. Gedruckt wurden insgesamt 1000 Exemplare, die in Heurigen, Hotels oder anderen Lokalen in und um Neustift aufliegen.

Wer die Karte vorab schon haben möchte, kann diese auch für ein kleines Entgelt bestellen. Nach einer Überweisung von 2 Euro auf das Konto der Neustifter Initiative (Kulturinitiative Neustif/Salmannsdorf. IBAN: AT69 2011 1200 3913 1534) wird die Karte mit der Post zugesandt. Name und Adresse sind im Verwendungszweck anzugeben.

Für die Zukunft ist geplant, die Grätzel-Wanderwege mit Wegweisern und Info-Tafeln bestücken.