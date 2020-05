Vizekanzler: Kurz als Wiener VP-Chef denkbar

Eigentlich will er nicht, aber vielleicht muss er. Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz ( ÖVP) hat Spekulationen, er könnte die Krisen geschüttelte Wiener Partei als Obmann übernehmen, öfter dementiert.



In der ORF-Pressestunde meldete sich allerdings Kurz' Chef, Vizekanzler Michael Spindelegger zu Wort: "Der Sebastian Kurz ist für vieles gut geeignet. Ich glaube auch dafür, selbstverständlich." Allerdings schränkte Spindelegger ein: "Ich werde den Obmann in Wien nicht vorschlagen." Das müsse von unten kommen.



Die kürzlich zurückgetretene VP-Wien-Chefin Christine Marek hatte sich ebenfalls lange geweigert, die als schwer regierbar geltende Stadtpartei zu übernehmen.