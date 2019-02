Video: Muslimische Frau in Straßenbahn wüst beschimpft

"Du gehst mir am Oasch mit deiner gschissenen Sprache" und "Ich bin eine Österreicherin, ich kann so viel schauen so viel ich will". Mit rassistischen Sätzen wie diesen beschimpfte eine - offenbar alkoholisierte - Frau eine Muslima mit Kopftuch am Donnerstag in der Wiener Straßenbahn. Ein Video davon wurde via Facebook verbreitet und mittlerweile knapp 9.000 Mal angesehen.

Die Reaktionen in den Kommentaren unter dem Video fallen dementsprechend empört aus. Auch taucht die Frage auf, warum niemand der angegriffenen Frau zu Hilfe kam.